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Dünya Macrondan Polonya Başbakanının sözlerine sert tepki Temelsiz ve skandal
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Macron'dan Polonya Başbakanı'nın sözlerine sert tepki: Temelsiz ve skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kendisine yönelik eleştirilerini "temelsiz" ve "skandal" olarak niteledi.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Polonya Başbakanının sözlerine sert tepki: Temelsiz ve skandal
Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini "skandal" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron TF1 kanalında Morawiecki'nin eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

  • Morawiecki'nin açıklamalarının "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade eden Macron, Polonya Başbakanı'nı Fransa'daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.

Macron, Morawiecki'nin aşırı sağcı parti tarafından desteklendiğini ve Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Macron, Ukrayna'da barışı sağlamak için Putin ile görüşmenin önemli olduğunu belirtti.

Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı’dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." demişti..

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