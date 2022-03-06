Dünya Macrondan Putine nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi
AVRUPA

Macron'dan Putin'e nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron, Putin'e Ukrayna’daki nükleer santrallerin güvenliği için IAEA-Rusya-Ukrayna'dan oluşan üçlü mekanizma önerisinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Putine nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Putin’in Macron'un Ukrayna topraklarındaki nükleer santrallerin güvenliğini sağlama konusundaki endişeleriyle ilgili, "Ukraynalı radikallerin sabotaj grubunun Zaporijya Nükleer Santrali alanında düzenlediği provokasyon" hakkında ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.

Söz konusu olayların Rus askeri birliklerini suçlama amaçlı olduğu öne sürülen açıklamada, “Rus birlikleri, Ukrayna güvenlik birimi ve personeli ile iş birliği içinde, nükleer santralin normal durumda çalışmasını sağlamaya devam ediyor. Radyoaktif oranı normaldir. Tüm bu gerçekler Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) Kurumu tarafından doğrulandı." ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıca açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nin de "Ukraynalı neo-Naziler veya teröristler tarafından feci sonuçlarla dolu provokasyon olasılığını dışlamak için" korunduğu kaydedildi.

Nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un IAEA'nın Çernobil bölgesinde nükleer tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir mekanizma geliştirmek için IAEA-Rusya-Ukrayna'dan oluşan üçlü bir toplantı düzenleme önerisi hakkında Putin'in prensipte bu fikrin faydalı olabileceğini söylediği, ancak böyle bir toplantının video konferans yoluyla mı yoksa üçüncü bir ülkede mi yapılmasının düşünülmesini önerdiği belirtildi.

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Sivil nüfusun çatışma bölgelerinden tahliyesi konusunun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin’in Kiev'in bu kadar ciddi insani bir konuda varılan anlaşmaları hala yerine getirmediğine dikkat çektiği ifade edildi. Açıklamada, Putin’in geçici ateşkesi Ukraynalı güçlerin konumlarını güçlendirmek için kullandığını belirttiği ve Macron’u, uluslararası insancıl hukuk normlarına uyması için Kiev makamlarıyla aktif olarak çalışmaya tekrar davet ettiği aktarıldı.

Ayrıca Putin’in Fransız mevkidaşını Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında yapılan müzakereler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

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