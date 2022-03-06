Macron'dan Putin'e nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Putin’in Macron'un Ukrayna topraklarındaki nükleer santrallerin güvenliğini sağlama konusundaki endişeleriyle ilgili, "Ukraynalı radikallerin sabotaj grubunun Zaporijya Nükleer Santrali alanında düzenlediği provokasyon" hakkında ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.

Söz konusu olayların Rus askeri birliklerini suçlama amaçlı olduğu öne sürülen açıklamada, “Rus birlikleri, Ukrayna güvenlik birimi ve personeli ile iş birliği içinde, nükleer santralin normal durumda çalışmasını sağlamaya devam ediyor. Radyoaktif oranı normaldir. Tüm bu gerçekler Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) Kurumu tarafından doğrulandı." ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıca açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nin de "Ukraynalı neo-Naziler veya teröristler tarafından feci sonuçlarla dolu provokasyon olasılığını dışlamak için" korunduğu kaydedildi.

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Nükleer santrallerin güvenliği için üçlü mekanizma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un IAEA'nın Çernobil bölgesinde nükleer tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir mekanizma geliştirmek için IAEA-Rusya-Ukrayna'dan oluşan üçlü bir toplantı düzenleme önerisi hakkında Putin'in prensipte bu fikrin faydalı olabileceğini söylediği, ancak böyle bir toplantının video konferans yoluyla mı yoksa üçüncü bir ülkede mi yapılmasının düşünülmesini önerdiği belirtildi.

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Sivil nüfusun çatışma bölgelerinden tahliyesi konusunun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin’in Kiev'in bu kadar ciddi insani bir konuda varılan anlaşmaları hala yerine getirmediğine dikkat çektiği ifade edildi. Açıklamada, Putin’in geçici ateşkesi Ukraynalı güçlerin konumlarını güçlendirmek için kullandığını belirttiği ve Macron’u, uluslararası insancıl hukuk normlarına uyması için Kiev makamlarıyla aktif olarak çalışmaya tekrar davet ettiği aktarıldı.

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Ayrıca Putin’in Fransız mevkidaşını Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında yapılan müzakereler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

OYNAT 06:59 Kiev Tren İstasyonu’nda tahliye bekleyen Ukraynalılar: Sorun Avrupa Birliği’nin bir şey yapmaması Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başkent Kiev'den ayrılmak isteyenler, Kiev'de tren istasyonlarına akın etti. Bölgede bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, saatlerce tahliye olmak için sıra beklemek zorunda kalan Ukraynalılarla görüştü. Alex Cosman adındaki bir genç, Avrupa Birliği'ne tepkisini “Bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar sorun da bu” sözleriyle dile getirdi. Nastya ve Mark Bolkov ismindeki Ukraynalılar ise Türkiye'ye kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, “Özellikle Bayraktar konusunda. Burada herkes Bayraktar'dan bahsediyor. Hatta burada yeni doğan evcil hayvanlara Bayraktar ismini veriyorlar. Gücüne inanıyoruz ve sonuçları görüyoruz. Ruslar havada olduklarını bile anlamıyor. Sonra 'bum' ve gökten vuruluyorlar” dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:17 Rus polisi savaş karşıtı göstericiyi eşinin yanında coplayarak gözaltına aldı Rusya'nın başkenti Moskova'da savaş karşıtı eylemler sürerken, Rus polisinin de göstericilere sert müdahalesi devam ediyor.



Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Rus polisinin, bir genci eşinin yanında coplayarak gözaltına aldığı anlar yer alıyor. BiP'te paylaş

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