Dünya Macrondan Ukrayna açıklaması Özel fon oluşturulacağız
AVRUPA

Macron'dan Ukrayna açıklaması: Özel fon oluşturulacağız

Çekya’nın başkenti Prag’daki gayriresmi AB Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında Macron, zirvede Ukrayna-Rusya savaşını ve enerji meselesini ele aldıklarını belirtti. Macron, ülkesinin Ukrayna’ya askeri ekipman desteğini anımsatarak, Fransa’nın ek CAESAR obüsleri gönderilmesine ilişkin bazı Avrupalı ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Macrondan Ukrayna açıklaması: Özel fon oluşturulacağız
Arşiv

Çekya’nın başkenti Prag’daki gayriresmi AB Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında Macron, zirvede Ukrayna-Rusya savaşını ve enerji meselesini ele aldıklarını belirtti.

Macron, ülkesinin Ukrayna’ya askeri ekipman desteğini anımsatarak, Fransa’nın ek CAESAR obüsleri gönderilmesine ilişkin bazı Avrupalı ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

“(Zirvede) ayrıca Ukrayna’nın savaş çabalarını ve Rus saldırılarına karşı direnişi desteklemek için gerektiğinde en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri doğrudan sanayicilerimizden satın almasını sağlayacak özel fon oluşturma kararı aldık.” diyen Macron, bu fonu ilk etapta 100 milyon avroyla donatacaklarını belirtti.

Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazına bağlılığının azaldığına dikkati çekerek, AB’nin kullandığı Rus gazının toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 30-35’ten bugün yüzde 7,5’e gerilediğini dile getirdi.

“Daha zor olacak, gelecek kış için hazırlanmalıyız.” diyen Macron, Avrupa’da özellikle elektrik ara bağlantılarını geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Macron, birçok Fransız’ın araçlarının akaryakıt deposunu doldurabilme kapasitelerine ilişkin endişelerini bildiğini ve bununla ilgili hükümetin harekete geçtiğini belirterek, halktan panik yapmamalarını istedi.

Hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açılan Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler’in görevde kalmasını savunan Macron, İtalya konusunda da yeni başbakan kim olursa olsun onunla çalışacağını sözlerine ekledi.

Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin kareleri gündem oldu
DÜNYA
Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin kareleri gündem oldu

Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür
DÜNYA
Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek.
Meclise sunuldu

Meclis'e sunuldu

​Bakan Koca'dan İntörn Doktorlar için 'ücret' açıklaması.
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor

Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

​İlk belirlemelere göre hasar büyük.

​Anayasa çalışmasını Meclis'e sunacağız.

​Yasakçı kafa yine hortladı.

​Nükleer riski 60 yılın zirvesinde.

​Türkiye'deki Suriyeli sayısını 3 milyon 646 bin 278.

Üçüncü ülkelerden başkentlere kayıyor.

​Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak.

​'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi'ydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.