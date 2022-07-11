Dünya Macronun ismi büyük bir skandala karıştı
AVRUPA

Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı. The Guardian'ın sızdırdığı belgelere göre Macron, 2014 yılında Ekonomi Bakanı iken Uber'in bu ülkedeki faaliyetlerinde önünü açan lobi faaliyetlerine yardım etmiş.

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Haber Merkezi Diğer
Macronun ismi büyük bir skandala karıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

İngiliz The Guardian gazetesi ABD menşeli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'e yönelik büyük bir skandalı belgelendiren bir habere imza attı. 124 binden fazla sızdırılmış belgenin yer aldığı haber dosyasında Uber, "saldırgan küresel genişlemesi" sırasında aldatıcı ve yasa dışı olduğu iddia edilen bazı yöntemlere başvurmakla suçlandı.

124 BİN BELGE GELE GEÇİRİLDİ

Çevrimiçi taksi çağırma şirketinin kurucu ortağı ve eski CEO'su Travis Kalanick'in yasaları çiğneyerek sürücülere karşı şiddeti istismar ettiği ve bu konuda hükümetlerle gizlice lobi çalışmaları yürüttüğü iddia edildi.

  • Guardian, e-postalar, WhatsApp mesajları, brifing kağıtları ve 2013'ten 2017'ye kadar olan faturalar dahil olmak üzere 124 binden fazla belge elde etti. Hcbere göre, Uber dosyaları olarak adlandırılan belgeler, şirketin 40'tan fazla ülkedeki işlerini kapsıyor.

KALANICK'LE ORTAK ÇALIŞMIŞ

Sızdırılan belgeler , Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (CNET) yanı sıra Le Monde, Washington Post ve BBC gibi önemli yayın kuruluşlarıyla da paylaşıldı. Guardian'ın ifşa ettiği belgeler arasında Fransa ile ilgili olanı büyük bir skandala işaret ediyor. Nitekim belgelerden birinde, 2014 yılında dönemin Ekonomi, Sanayi ve Dijital İşler Bakanı olarak görev yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kalanick'e destek sağladığı ifade ediliyor.

2015 YILINDA ÜLKE KARIŞMIŞTI

Fransa'da binlerce taksi şoförü 2015 yılında Uber'e karşı gösteri yapmış, olay toplumsal eyleme dönüşmüş ve büyük şiddet olayları yaşanmıştı. Söz konusu belgede Kalanick, Uber sürücülerini Fransa'daki protestolara göndermenin onları şiddet riski altına sokabileceğine dair yöneticilerin endişelerini umursamayarak "Şiddetin garantisi başarıdır. Ve bence buna değer" ifadelerini kullanıyor

Kalanick, 2017'de Uber'den ayrıldı, bir skandal dalgasının ardından. Yerine Expedia'nın eski CEO'su Dara Khosrowshahi geçti.

BIDEN VE SCHOLZ'UN ADI DA GEÇİYOR

Elde edilen belgelerde ayrıca Uber'in genişlemesi sırasında o zamanki ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve o sırada Hamburg belediye başkanı olan şimdiki Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle lobi yapma çabalarını detaylandırılıyor. Belgelerde Kalinick'ein iş kanunlarını Uber'in çıkarları doğrultusunda değiştirme girişimleri detaylıca anlatılıyor.

  • Bu arada Guardian'ın haberinde elde edilen belgelere yönelik Kalanick'in avukatları aracılığıyla yapılan bir açıklama da yer aldı.

Açıklamada "Bay Kalanick'in yasa dışı veya uygunsuz bir davranışa yönelttiği, yer aldığı veya karıştığı yönündeki herhangi bir suçlama tamamen gerçek dışıdır. Gerçek şu ki, Uber'in genişleme girişimleri, dünya çapında düzinelerce ülkede yüzün üzerinde lider tarafından ve her zaman doğrudan gözetim altında ve Uber'in güçlü yasal, politika ve uyumluluk gruplarının tam onayı ile yönetiliyordu" ifadelerine yer verildi.

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