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Dünya Macronun rakibi aşırı sağcı Le Pen, Türkiye konusunda rakibi Macrona destek verdi Arkasındayım
AVRUPA

Macron'un rakibi aşırı sağcı Le Pen, Türkiye konusunda rakibi Macron'a destek verdi: Arkasındayım

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım" dedi.

Haber Merkezi AA
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen açıklama yaptı.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen açıklama yaptı.

Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

  • Aşırı sağcı Marine Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor." dedi.

Sömürgeci ahlaksız
GÜNDEM
Sömürgeci ahlaksız

"Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız"

Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Macron senin süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde tarih bilgin yok önce tarih öğren demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme, bak biz sizi Cezayir'den tanırız, 1 milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Bize insanlık dersi veremezsiniz' dedi.


"Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.

Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz.

Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, “Bizim derdimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la” sözlerine cevap veren Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. 'bak senin tarih bilgin de yok' dedim. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Senin tarih bilgin yok önce bunları öğrenmen lazım.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron ülkesinde kurgu videoyla alay konusu oldu
OYNAT 00:59
Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron ülkesinde kurgu videoyla alay konusu oldu
Doğu Akdeniz'e yönelik attığı adımlarla bölgede gerilimi tırmandıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında, bir video hazırlandı. İki TIR'ın arasında dengede durmaya çalışırken tasvir edilen Macron'un, hem ülkesindeki hem de uluslararası arenadaki tutarsız politikası ekrana yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
OYNAT 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor.


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