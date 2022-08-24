Dünya Macronun tatil fotoğraflarını paylaşan Fransız vekil Cumhurbaşkanı Erdoğanın diplomatik başarılarını örnek gösterdi
AVRUPA

Macron'un tatil fotoğraflarını paylaşan Fransız vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarılarını örnek gösterdi

Fransız milletvekili François Asselineau, sosyal medya hesabından ülkesinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalardaki diplomatik temasları ile Macron'un tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Asselineau, "Macron yalancı ve beceriksiz bir lider." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Macronun tatil fotoğraflarını paylaşan Fransız vekil Cumhurbaşkanı Erdoğanın diplomatik başarılarını örnek gösterdi
​Fransız milletvekili François Asselineau.

Son bir ay içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşması için büyük adımlar atılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-İsrail ilişkilerinde de yeni dönemin başlaması için temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarıları dünya siyasetinde de geniş yer buldu.

FRANSIZ VEKİLDEN ERDOĞAN-MACRON KARŞILAŞTIRMASI

Fransız milletvekili François Asselineau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını kıyasladı.

Sekiz fotoğraftan oluşan iki görseli sosyal medya hesabından paylaşan Asselineau, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine diğer tarafta ise Macron'un tatil fotoğraflarına yer verdi.

"MACRON YALANCI VE BECERİKSİZ"

  • Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.

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