Maduro canlı yayında WhatsApp'ı telefonundan sildi: Nefret yayıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren
Maduro
,
uygulamasını resmen kaldırdı.
Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır.
Telegram
ve
'ı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.
#Nicolas Maduro
#Venezuela
1 saat önce