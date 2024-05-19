Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam gönderip Türkiye ile ilgili anlaşmayı canlı yayında onayladı

Türkiye ile Venezuela arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, İstanbul'u ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la 21 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı ikili görüşmenin ardından imzalanmıştı.





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık olarak düzenlenen ve televizyondan canlı yayınlanan "Maduro ile daha fazla" isimli programına Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nu davet etti.









"Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum"





Cumhurbaşkanı Maduro onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:





Öncelikle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum.





Türk Büyükelçi'ye söz verdi





Alkışlar arasında belgeye imza atan ve ardından Büyükelçi Karamanoğlu’na söz veren Maduro, şöyle konuştu:





İmzalanmıştır ve onaylanmıştır. Yayımlansın ve uygulansın. Venezuela'daki dostumuz Türkiye Büyükelçisinden Venezuela'daki yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyona ve bu belgeye ilişkin görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyorum.





"Her alanda Venezuela'nın yanındayız"





Büyükelçi Karamanoğlu belgenin imzalanmasından dolayı "son derece" mutlu olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, her alanda Venezuela'nın yanındayız. Kardeş ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu anlaşma çok önemli olacak." diye konuştu.





Anlaşmanın yürürlüğe girme süreci





Söz konusu anlaşmanın iç hukuk onay sürecinin Türkiye’de de tamamlanmasının ardından ülkeler arasında nota teatisinin yapılmasıyla anlaşma yürürlüğe girecek.





Ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor





Bu anlaşma ile Türkiye ve Venezuela arasında bulunan 1,2 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkartılması ve yatırımların korunması amaçlanıyor.





İki ülke için de çok önemli bir adım olarak kabul edilen anlaşmaya göre, Türk ve Venezuelalı şirketlerin karşılıklı bir şekilde gelişmesi sağlanacak.





Anlaşma ile Venezuela'da enerji sektöründe Türk şirketlerin çalışma yapma olanağı doğdu.





Enerji, turizm, eğitim, tarım, bilim, altyapı, petrol, petro-kimya ve gaz alanlarında





Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'sını imzalandığı sırada enerji, turizm, eğitim, tarım, bilim, altyapı, petrol, petro-kimya ve gaz gibi bütün alanlarda Venezuela'nın kalkınmasının gerçekleşmesi için Türkiye'nin ülkesinin en önemli ortağı olduğunu belirtmişti.





"Yatırımcılara katkı ve garanti"





Ticari ve ikili yatırım anlaşmalarının olduğunu aktaran Gil, "Bu anlaşmalar sayesinde Türk yatırımcılara Venezuela'da bir katkı ve garanti veriyoruz. Venezuelalılara da Türkiye'deki ortam için bir garanti ve katkı sunuyoruz. Bu sayede inanıyoruz ki, gerçekten burada genişleyen bir büyümeyi yatırım açısından her iki ülkede de sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.





"Uluslararası kanunlar tarafından da koruma altına alınacak"





Gil, Türk sermayesinin Venezuela’ya, Venezuelalı yatırımcıların da Türkiye’ye geleceğini aktararak, istedikleri yatırım alanlarında, yatırımlarını yapabileceklerini ve sadece ulusal kanunlar değil uluslararası kanunlar tarafından da koruma altına alınmış olunacağı belirtmişti.





İki ülke arasında ticaretin altyapısını oluşturan anlaşma ve protokoller





Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 06.10.2017 tarihinde imzalandı.





Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 17.05.2018 tarihinde imzalandı.





Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 03.12.2018 tarihinde imzalandı.





Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 21.07.2023 tarihinde imzalandı.











