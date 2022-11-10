Mahmud Abbas: 1967 sınırlarında Filistin devleti bize Yaser Arafat'ın emanetidir

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 18'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde anma programı düzenlendi.

Anma töreninde videolu mesajı yayınlanan Abbas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi olmadan, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'sız hiçbir Filistin devleti olmayacağını vurgulayarak, "Başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceğiz. Bu, Yaser Arafat'ın bize emanetidir ve biz vefalıyız ve bunu başarmak için kararlıyız." diye konuştu.

Konuşmasında Gazzelilere seslenerek kuşatma altında çektikleri ıstırabın farkında olduklarını ve ellerinden geldiğince onları rahatlatmaya çalıştıklarını ancak siyasi bölünmüşlüğün Filistin davasına geri adım attırdığını ifade eden Abbas, Filistin halkının kazanımlarını boşa harcamakla tehdit eden bu siyasi bölünmenin bedelinin "şehitler, esirler ve yaralılar tarafından" ağır bedeller verilerek ödendiğini dile getirdi.

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Bedeli ne olursa olsun Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün devam etmesini kabul etmeyeceklerini aktaran Abbas, bu bölünmenin devam etmesinin, müstakbel Filistin devletinin coğrafya birliğinin yokluğu anlamına geldiğini söyledi.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

Filistinli gruplar arasındaki bölünme

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.

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Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bunun da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

FOTOĞRAF 11 İsrailin Filistin topraklarını işgaline karşı verdiği mücadeleyi Elimde bir zeytin dalı ile bir özgürlük savaşçısının silahını taşıyorum şeklinde tanımlayan Filistinin efsane lideri Yasir Arafatın vefatının üzerinden 18 yıl geçti Arafatın ölüm yıl dönümünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, Arafat ve Fetih Hareketi bayrakları taşıyarak, Filistin birliğine ulaşılması çağrısında bulunan sloganlar attı. Hayatı boyunca Filistinin özgürlüğü için mücadele eden Yasir Arafat, vefatının üzerinden 18 yıl geçse de Filistin davasının en önemli simgesi olmaya devam ediyor. Yıllarca bölgenin en etkin liderlerinden olan Arafat, ölümünün 18inci yılında Arap ülkelerinin peş peşe İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği, Filistin davasının Arap-İslam dünyasının merkezi davasından çıktığı bir atmosferde anılıyor. Filistinlilerin daha çok Ebu Ammar olarak isimlendirdikleri Arafat, Filistin atkısı kufiye ve askeri üniformasıyla devrimci bir karakter ortaya koyarak, bağımsız Filistin mücadelesi için farklı yollar benimsedi. Başta bağımsızlığın yolunun silahlı mücadeleden geçtiğine inanan Arafat, 1990’lı yıllardan itibaren ise diyalog yolunu seçti. Attığı adımlar ve izlediği yol, bazı Filistinli gruplar tarafından eleştirilse de Arafat, Filistin davasının dünya kamuoyunda gündeme gelmesinde önemli rol oynadı ve Filistin ulus kimliğinin oluşmasına büyük katkı sağladı. Bugün yediden yetmişe her yaşta insan, unutulmaz isim Yaser Arafattı anmak için meydanlara koştu. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Gazze'de 'Elinde bir zeytin dalı ile özgürlük savaşçısı silahını taşıyan' Yaser Arafat'ı andılar Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 Kasım 2004'te hayatını kaybeden Filistin'in eski Devlet Başkanı Arafat'ın ölümünün 18. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Gazze'nin orta kesimindeki El-Ketibe Meydanında düzenlenen törene katılanlar, Filistin ve Fetih Hareketi bayrakları ile Arafat'ın posterlerini taşıdı.

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