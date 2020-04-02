Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı: Evde çok konuşmayın

Malezya hükümeti, kadınların koronavirüs tecritinde eşlerine "dırdır etmemesini" tavsiye ettikten sonra tepki çekince salı günü özür diledi. Ülkede çeşitli yerlere kadınlara verilen uyarılarla ilgili posterler asıldı.
Kadınlara korona tecridinde "kocalarına dırdır etmemelerini” tembihleyen Malezya hükümeti özür diledi. Bakanlık, önerilerin "evden çalıştıkları süre boyunca aile üyeleri arasındaki pozitif ilişkileri sürdürmeyi" hedeflediğini söyledi.
Worldometers verilerine göre Malezya’daki koronavirüs vakası sayısı 2 bin 900’ü aştı. Bugün itibarıyla 142 kişinin hastalıktan kurtulduğu bildirilirken 45 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.