Dünya Mali BaşbakanındanMacrona net cevap Afrikada istenmeyen adam
AVRUPA

Mali Başbakanı’ndan Macron’a net cevap: Afrika'da istenmeyen adam

Fransa, on yıllarca sömürgeleştirdiği Afrika’da istenmeyen adam oldu. Afrikalı liderler ardı ardına meydan okuyor. Mali Başbakanı Maiga, “Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi” diyen Macron’a tepki göstererek ülkedeki terörden Fransa’yı sorumlu tuttu. Maiga, “Mali’nin Türkiye gibi dost ülkelere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Mali Başbakanı’ndan Macron’a net cevap: Afrikada istenmeyen adam
Emmanuel Macron

Fransa ile Afrika’daki Müslüman ülkeler arasında siyasi gerilim tırmanırken, Mali geçiş hükûmeti Başbakanı Choguel Kokalla Maiga’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Mali Başbakanı son haftalarda gerginlik yaşadıkları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a isim vermeden tepki göstererek, 8 yıl önce Fransa’nın terörü bitirmek ve toprak bütünlüğünü sağlamak sözüyle Mali’ye geldiğini, geçen sürede ise ülkenin kuzeyine sıkışmış teröristlerin, bugün ülkenin üçte ikisine hakim olduğunu vurguladı. Maiga, Mali’nin Türkiye gibi dost ülkelere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, son dönemde Macron’un Afrika’da Türkiye’yi hedef alan sözlerine de net cevap verdi.

Choguel Kokalla Maiga
Choguel Kokalla Maiga

TÜRKİYE’YE GÜVEN TAM

Ülkesinde terörizme karşı mücadele kapsamında Türk savunma sanayii sektörü ile iş birliği konusunda olumlu mesajlar veren Maiga, “Bugün Mali hükûmeti şunu söylüyor: Terörle mücadeleye yardım edecek ortaklar arıyoruz. Hiçbir ülke dışlanmış değil. Bizimle görüşmeye hazır olan, terörle mücadeleye yardım edebilecek ve toprak bütünlüğünü sağlayabilecek herkes hoş geldi. (Ülkemizde teröre karşı mücadelede) Türkiye gibi dost ülke gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kabadayı Macron: Mali’yi terörle tehdit etti
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Kabadayı Macron: Mali’yi terörle tehdit etti

HAKARET VE TEHDİT

Macron, hafta içi Mali’ye hakaretler içeren tehditvari sözlerle yüklenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, “Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükûmet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez. Mali devletinin isteği üzerine Mali’deyiz.Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi” ifadelerini kullanmıştı. Macron’un krize neden olan sözleri sonrasında Fransa’nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

CEZAYİR’İ YOK SAYDI

Macron daha önce de Cezayir üzerinde Türkiye’yi hedef almıştı. Macron’un, “Cezayir’in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir’de) Daha önce sömürgeler vardı” sözleri Cezayir’de büyük tepkiye neden olmuştu. Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırmış ve Fransız savaş uçakları için hayati olan hava sahasını kullanıma kapatmıştı.

Asılsız suçlamalar

  • Macron, Cezayir’de ülkesine gösterilen tepkinin sebebini de “daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propaganda” skandal sözleriyle gerekçelendirmişti. Geçen yıl da Türkiye ve Rusya’yı, Afrika’da Fransa karşıtlığını yaydıkları gerekçesiyle hedef alan Macron, Kasım 2020’de Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan tepkisinden Türkiye ve Rusya destekli olduğunu iddia ettiği Fransızca yayınları sorumlu tutarak büyük bir pişkinliğe imza atmıştı.

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