Dünya Maskelerle ilgili çok önemli karar Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek
KORONAVİRÜS

Maskelerle ilgili çok önemli karar: Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek

Maskelerle ilgili çok önemli karar: Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç çeşit maske için reçete zorunluluğu geldi.
Üç çeşit maske için reçete zorunluluğu geldi.

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

  • Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı

Koronavirüse böyle dikkat çekti: Maskeli dolmuş
FOTOĞRAF 8
Title
Koronavirüse karşı bir dizi önlemin alındı. Virüsten korunma yollarıyla ilgili yetkililerden de çok sayıda uyarı geliyor.
Title
Ankara'da da bir minibüsçü, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aracına dev bir maske takan Adem Kaya, dezenfeksiyon çalışmalarını da anlattı.
Title
Şoför Kaya, dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi.
Title
Kaya, “Korona virüsüne dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı. Ülkemizin bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Title
Ayrıca, koronaya karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, minibüsün içine terlik ve çöp kutusu koydu.
Title
Title
Title
Koronavirüse böyle dikkat çekti: Maskeli dolmuş
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı yoğun tedbirler alındı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya ise, salgına dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı. Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Kaya, “Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır” dedi.


Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı öncesi açıklama yapacak.
Korona gündemine18 Mart arası

Korona gündemine
18 Mart arası

İsimsiz kahramanlar 105 yıl önce bugün vatan için toprağa düştü.
Dünya bunu da gördü

Dünya bunu da gördü

​Tuvalet kağıtları polis korumasında
Cinayet için 900 km gitti

Cinayet için 900 km gitti

​Kan donduran ifade: "Benden iz kalsın diyerek yüzünü kestim."
Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Almanya'dan dönen HDP'li Beştaş'tan sabotaj gibi adım.

Müezzinler ezanda ağladı

Müezzinler ezanda ağladı

​'Namazlarınızı evlerinizde kılınız' kısmına gelince...
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.

Koronavirüs <br>taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.
Çatıdan<br>bedava elektrik

Çatıdan
bedava elektrik

10 bin TL'ye kuruluyor 30 yıl ücret ödenmiyor.
Çinlilerden<br> iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

70 bin bileşen incelendi, 4 günde iyileştirdi.
Kan grubu risk <br>oranını etkiler mi?

Kan grubu risk
oranını etkiler mi?

Koronavirüs ile ilgili merak edilen soruya çarpıcı yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.