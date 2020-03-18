Ekonomi Maskelerle ilgili çok önemli karar Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maskelerle ilgili çok önemli karar: Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek

Maskelerle ilgili çok önemli karar: Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç çeşit maske için reçete zorunluluğu geldi.
Üç çeşit maske için reçete zorunluluğu geldi.

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

  • Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı

Koronavirüse böyle dikkat çekti: Maskeli dolmuş
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüse karşı bir dizi önlemin alındı. Virüsten korunma yollarıyla ilgili yetkililerden de çok sayıda uyarı geliyor.
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Ankara'da da bir minibüsçü, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aracına dev bir maske takan Adem Kaya, dezenfeksiyon çalışmalarını da anlattı.
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Şoför Kaya, dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi.
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Kaya, “Korona virüsüne dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı. Ülkemizin bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
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Ayrıca, koronaya karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, minibüsün içine terlik ve çöp kutusu koydu.
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Koronavirüse böyle dikkat çekti: Maskeli dolmuş
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı yoğun tedbirler alındı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya ise, salgına dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı. Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Kaya, “Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır” dedi.


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