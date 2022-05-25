Maymun çiçeği Finlandiya'ya sıçradı: Avrupa seyahati sırasında enfekte oldu
Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği (monkeypox) virüsü, Finlandiya'da da tespit edildi. Ülkedeki ilk vakanın Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğu ve yüksek ateş şikayetiyle gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Finlandiya'da yayın yapan Yle televizyonunun haberine göre, HUS hastanesindeki erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
"AVRUPA SEYAHATİNDE ENFEKTE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"
Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.
YÜKSEK ATEŞLE GÖZETİM ALTINDA
Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.
SON İKİ HAFTADA ONLARCA ÜLKEYE YAYILDI
İngiltere'nin ardından İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail, Danimarka ve İskoçya, Maymun çiçeği virüsünün tespit edilen ülkeler arasında yer aldı. Böylelikle, virüs, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkede tespit edildi.
DSÖ, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'da 100'den fazla vakayı doğruladı.
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TÜRKİYE'DE VİRÜSE RASTLANMADI
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar "Maymun çiçeği" vakası görülmediği bildirildi. Açıklamada, kamuoyunun müsterih olması gerektiği, virüsün dünyadaki seyrinin yakından takip edildiği belirtildi.