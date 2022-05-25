Maymun çiçeği Finlandiya'ya sıçradı: Avrupa seyahati sırasında enfekte oldu

DÖKÜNTÜLER BİTTİĞİNDE BULAŞICILIK DEVAM EDİYOR MU?<br>Geleneksel olarak, maymun çiçeği hastaları, karakteristik döküntü ve lezyonlara sahipken bulaşıcı olarak kabul edilir. Söz konusu döküntüler kabuklanma ve birkaç hafta sonra düşme eğilimindedir. Ancak incelenen vakada adamın hastalığı nüksettiğinde döküntüler yeniden görüldü bu da muhtemelen tekrar bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Söz konusu vaka araştırmacılar için en uç örnek olsa da, diğer hastalar da döküntüleri kaybolduktan dört hafta sonrasına kadar PCR testlerinde pozitif sonuçlar verdi. Araştırmanın yazarı Adler, döküntü ortadan kalktıktan sonra virüsün bulaşıp bulaşamayacağını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.<br>