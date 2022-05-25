Dünya Maymun çiçeği Finlandiyaya sıçradı Avrupa seyahati sırasında enfekte oldu
AVRUPA

Maymun çiçeği Finlandiya'ya sıçradı: Avrupa seyahati sırasında enfekte oldu

Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği (monkeypox) virüsü, Finlandiya'da da tespit edildi. Ülkedeki ilk vakanın Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğu ve yüksek ateş şikayetiyle gözetim altında tutulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Maymun çiçeği Finlandiyaya sıçradı: Avrupa seyahati sırasında enfekte oldu
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Finlandiya'da yayın yapan Yle televizyonunun haberine göre, HUS hastanesindeki erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

"AVRUPA SEYAHATİNDE ENFEKTE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.

YÜKSEK ATEŞLE GÖZETİM ALTINDA

Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı
GÜNDEM
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı

SON İKİ HAFTADA ONLARCA ÜLKEYE YAYILDI

İngiltere'nin ardından İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail, Danimarka ve İskoçya, Maymun çiçeği virüsünün tespit edilen ülkeler arasında yer aldı. Böylelikle, virüs, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkede tespit edildi.

DSÖ, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'da 100'den fazla vakayı doğruladı.

TÜRKİYE'DE VİRÜSE RASTLANMADI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar "Maymun çiçeği" vakası görülmediği bildirildi. Açıklamada, kamuoyunun müsterih olması gerektiği, virüsün dünyadaki seyrinin yakından takip edildiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsünde çarpıcı bulgular
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Bilim insanları Maymun Çiçeği virüsünün deri döküntüleri ortadan kalktıktan sonra bile 10 hafta boyunca vücutta kalabileceğini belirtiyor. Uzmanların çoğu hastaların bu süre boyunca 'bulaştırıcı' olabileceğini düşünmüyor ancak yine de bunun 'cevaplanmamış büyük bir soru' olmaya devam ettiğini söylüyorlar.<br>
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VAKA SAYISI 71, ÇOĞU EŞCİNSEL<br>Koronavirüs salgınından sonra dünyayı yeniden alarma geçiren Maymun Çiçeği hastalığı adını ilk İngiltere'de duyurdu. Şimdiye kadar 71 İngiliz hastalığa yakalandı. Hastaların çoğunun eşcinsel ve biseksüel erkekler olduğu belirtiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili araştırma yapan uzmanlar, çocuklarda vakaların son derece nadir olduğu ve gençlerde görülen herhangi bir döküntünün su çiçeği veya diğer deri hastalıklarından kaynaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.<br>
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DÜNYADA BİR İLK OLACAK: 76 GÜN SONRA BİLE POZİTİFTİ<br>İncelenen 7 vaka içerisinde araştırmacıları endişeye düşüren tek vaka Nijerya'da maymun çiçeği hastalığına yakalanmış 40'lı yaşlarında bir adam oldu. İsmi açıklanmayan adamın hastalığı kaptıktan sonra 76 gün sonra bile hala pozitif test verdiği açıklandı. İddia doğrulanırsa vaka dünyada bir ilk olacak. Hastanede tedavi gördükten bir kaç hafta sonra taburcu edilen adamın altı hafta sonra ilk kez cinsel birliktelik yaşadığında virüsün geri geldiği iddia ediliyor. Uzmanlar adamın hastalığının cinsel ilişkiye girdikten sonra nüksettiğine inanıyor.<br>
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UZMANLAR DA ŞAŞIRDI<br>Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan makaleye göre lenf bezlerinde şişlik görülen adam yeniden PCR testi verdi. Klinik olarak iyi görülen adamda nükseden hastalık kısa sürdü ancak araştırma yazarı Dr. Hugh Adler, maymun çiçeği virüsünün bu süre boyunca boğazda ve kanda tespit edilebilmesine 'şaşırdıklarını' söyledi.<br>
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DÖKÜNTÜLER BİTTİĞİNDE BULAŞICILIK DEVAM EDİYOR MU?<br>Geleneksel olarak, maymun çiçeği hastaları, karakteristik döküntü ve lezyonlara sahipken bulaşıcı olarak kabul edilir. Söz konusu döküntüler kabuklanma ve birkaç hafta sonra düşme eğilimindedir. Ancak incelenen vakada adamın hastalığı nüksettiğinde döküntüler yeniden görüldü bu da muhtemelen tekrar bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Söz konusu vaka araştırmacılar için en uç örnek olsa da, diğer hastalar da döküntüleri kaybolduktan dört hafta sonrasına kadar PCR testlerinde pozitif sonuçlar verdi. Araştırmanın yazarı Adler, döküntü ortadan kalktıktan sonra virüsün bulaşıp bulaşamayacağını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.<br>
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ÇİÇEK HASTALIĞI İLACI YARDIMCI OLUYOR<br>Hastalığa dair yapılan yeni bir çalışma çiçek hastalığı için kullanılan bir antiviralin hastalıkla savaşta yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Maymun çiçeği tedavisi için resmi olarak onaylanmayan 'Tecovirimat', 2021'de enfekte olan bir hastanın iyileşmesine ve sadece birkaç günlük tedaviden sonra hastaneden taburcu edilmesine yardımcı oldu.<br>
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?<br>Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak, döküntülere ya da kabuklarına dokunmak, enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak... Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor. Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.<br>
Maymun çiçeği virüsünde çarpıcı bulgular
Birleşik Krallık'ta 2018 ve 2021 yılları arasında belirlenen 7 maymun çiçeği vakasının analizini yapan uzmanlar çarpıcı sonuçlara ulaştı. 40'lı yaşlarında bir adamın 76 gün sonra yapılan testte pozitif sonuç vermesi ise hastalığın iyileşme süreci ile ilgili endişeleri artırdı.

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Sağlık ​Bakanı Koca'dan maymun çiçeği açıklaması.

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