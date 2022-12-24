Dünya Meclis Başkanı diplomasisi PKK önergesi dostluğu geçemedi
AVRUPA

Meclis Başkanı diplomasisi: PKK önergesi dostluğu geçemedi

Avusturya’da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını kınayan bir önergeyi parlamentoya sundu. Önergeye iktidarı oluşturan Yeşiller Partisi Milletvekili Ewa Ernst-Dziedzic de imza verdi. Ancak önerge meclisten geçmedi. Çark eden Dziedzic de imza attığı önergeye ret oyu verdi. Bunda Şentop’un Avusturya Meclis Başkanı’yla yakın ilişkisi ve sıklaşan temasları etkili oldu.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Meclis Başkanı diplomasisi: PKK önergesi dostluğu geçemedi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Avusturya ziyaretinde Sobotka ile birlikte Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister’in anıtsal eseri TBMM binasının yapımını anlatan serginin açılışını yapmıştı.

Sahada askeri harekatlarla kazınan terör örgütü PKK/PYD’nin Avusturya lobisine de diplomatik darbe vuruldu. Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonları karalama girişimi, bu kez Avusturya Parlamentosu'ndan döndü. Avusturya’da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını kınayan bir önergeyi parlamentoya sundu. Önergeye iktidarı oluşturan Yeşiller Partisi Milletvekili Ewa Ernst-Dziedzic de imza verdi. Ancak önerge meclisten geçmedi. Çark eden Dziedzic de imza attığı önergeye ret oyu vermek zorunda kaldı.

Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop.
Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

RÜZGAR BÖYLE TERSİNE DÖNDÜ

Avusturya Meclisi'ndeki benzer görüşmelerde bugüne kadar Türkiye aleyhtarı tavır hakimdi. Ortaya çıkan tavır değişikliğinde, son dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile yakın ilişkisi ve iki ülke arasında sıklaşan temasların etkili olduğu belirtiliyor. Şentop ve beraberindeki heyet, Sobotka'nın daveti üzerine 28 Kasım'da Viyana'ya 2 günlük resmi ziyarette bulunmuştu. Avusturya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşen Şentop, Suriye'deki operasyonları soran milletvekillerine Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatmış, hiçbir ülkenin benzer tehditlere karşılıksız kalmayacağı mesajını vermişti.

TBMM Başkanı Şentop Avusturyalı mevkidaşı Sobotka ile görüştü
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop Avusturyalı mevkidaşı Sobotka ile görüştü

Avusturya'nın göçmen endişesi: Türkiye sınırında tel örgüler inşa edilmeli
DÜNYA
Avusturya'nın göçmen endişesi: Türkiye sınırında tel örgüler inşa edilmeli
Üç puanı silindi

Üç puanı silindi

​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı.
Fenerbahçeyi reddettim

'Fenerbahçe'yi reddettim'

Lucescu, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığını söyledi.
Bakan Bilgin duyurdu: 1999dan sonra işe girdilerse EYTyi kapsamayacak

​Karnından çıkanlar şaşırttı: Ağrı şikayetiyle gitti ameliyata alındı.

​Bolu'da cinayet davasında dehşete düşüren itiraflar.

​Yunus ekipleri katıldıkları düğünde halay çekti.

​Savunması 'pes' dedirtti: Yargıtay kararı bozdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.