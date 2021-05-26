Meksika seçim öncesi kana bulandı: 88 politikacı suikasta kurban gitti

Meksika’da 6 Haziran’daki yerel seçimlere 12 gün kalırken, yılın başından bu yana onlarca politikacının suikasta kurban gittiği bildirildi.

88 politikacı öldürüldü

Etellekt Consultores isimli kuruluş aktardığı bilgilere göre, Meksika’daki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi olduğu ve 88 politikacının bu suikastlarda hayatını kaybetti.

Öldürülen politikacılardan 34’ünün yerel seçimlerde aday olduklarını aktaran kuruluş, 34 kişiden 29’unun belediye başkanlığına, 5’inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu açıkladı.

Son girişim sabah saatlerinde yaşandı

Ülkede en son öldürülen politikacının 34 yaşındaki aday Alma Barragan olduğu ifade edilirken, Barragan’ın dün öğleden sonra seçim kampanyası yürütmek için halkın arasında dolaştığı sırada bir grup silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğü belirtildi.

REKLAM

Ülkedeki son suikast girişimi ise sabah saatlerinde Acapulco Belediye Başkan Adayı Jose Alberto Alonso Gutierrez’e düzenlenirken, Gutierrez saldırıdan sağ kurtuldu. Halk ise güvenli bir seçim ortamı oluşturulması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

DÜNYA Meksikalı seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim

DÜNYA Meksika'da metro üst geçidi çöktü: 13 ölü 70 yaralı var