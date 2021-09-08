Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem bölgesinde 1 milyon 600 bin kullanıcı elektriksiz kaldı <br><br> Başkent Mexico City’de de ciddi sarsıntıya neden olan deprem paniğe neden oldu. Bölge sakinleri korkuyla sokaklara döküldüğü, sinir krizi geçiren birkaç kişinin ise tıbbi yardım aldığı aktarıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle başkentteki metro ve Cablebus teleferik hattı bir süre hizmet dışı kaldı. Federal Elektrik Komisyonu, depremden etkilenen eyaletlerde hala 1 milyon 600 bin kullanıcıya elektrik verilemediğini açıkladı.