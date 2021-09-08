Dünya Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AMERİKA

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da ilk olarak 6,9 açıklanan depremin büyüklüğü 7,1 olarak güncellendi. Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Arşiv - Deprem, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
IHA
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.

Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı'nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.

Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: Deprem ışıkları görüldü tsunami uyarısı yapıldı
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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika’nın Guerro eyaletinde yerel saatle 20.47’de 7.1 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrinin 11 kilometre güneybatısı olarak açıklanan deprem, Mexico City, Oaxaca, Morelos, Michoacan ve Vera Cruz eyaletlerinde de hissedildi.
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İlk belirlemelere göre, Guerrero eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, söz konusu şahsın üzerine direk düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
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Zarar gören binalar arasında Acapulco Kontrol Kulesi’nin de bulunduğu ve kuledeki hasarın büyük olduğu kaydedildi.
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Deprem bölgesinde 1 milyon 600 bin kullanıcı elektriksiz kaldı <br><br> Başkent Mexico City’de de ciddi sarsıntıya neden olan deprem paniğe neden oldu. Bölge sakinleri korkuyla sokaklara döküldüğü, sinir krizi geçiren birkaç kişinin ise tıbbi yardım aldığı aktarıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle başkentteki metro ve Cablebus teleferik hattı bir süre hizmet dışı kaldı. Federal Elektrik Komisyonu, depremden etkilenen eyaletlerde hala 1 milyon 600 bin kullanıcıya elektrik verilemediğini açıkladı.
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Depremin ardından önce tsunami uyarısı yapılırken, daha sonra Meksika Ulusal Güvenlik Bakanlığı tsunami riski olmadığını bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü önce 7.4, ardından 7 olarak açıkladı.
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Ciddi bir kayıp yok” <br><br> Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador deprem sonrası yaptığı açıklamada, depremden etkilenen eyaletlerin valileri ile görüştüğünü bildirerek, ciddi bir kayıp olmadığını söyledi.
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Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, deprem nedeniyle yardıma ihtiyaç duyanlar için 24 saat ulaşılabilecek acil durum telefon numarası paylaştı.
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Deprem ışıkları görüldü <br><br> Deprem sırasında gökyüzünde “deprem ışıkları” olarak bilinen mavi ışıklar görüldü. Gökyüzünü aydınlatan mavi ışıklara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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ABD’deki Rutgers Üniversitesinin 2017 yılında yaptığı açıklamaya göre, şiddetli depremler sırasında yeryüzündeki fay hatlarının hareketi sonucu ortaya çıkan elektrik yükü gökyüzünde yanıp sönen ışıklara neden olabiliyor. Bu ışıklara ısıl ışıldama (tribolüminesans) denirken, daha çok “deprem ışıkları” olarak biliniyor.
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Öte yandan depremin 7 Eylül 2017 yılında Oaxaca eyaletinde meydana gelen 8.2 şiddetindeki depremin 4’üncü yılına denk gelmesi dikkat çekti.
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Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Title
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Title
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Title
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Title
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Title
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem 1 ölü
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: Deprem ışıkları görüldü tsunami uyarısı yapıldı
Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde bir kişi hayatını kaybederken, deprem sırasında gökyüzünde “deprem ışıkları” olarak bilinen mavi ışıklar görüldü.


Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5,2 olarak kaydedildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

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