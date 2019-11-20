Dünya Meksikada bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı
AMERİKA

Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Savcılık, kimlikleri tespit edilenlerin sabıka kaydının bulunduğu bilgisini paylaşarak, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Meksika'da bir çiftlikte cesetler bulundu. (Arşiv)
Meksika'da bir çiftlikte cesetler bulundu. (Arşiv)

Meksika basınında yer alan haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi.

Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerden 6'sının aileleri tarafından teşhis edildiği, ilerleyen süreçte analizlere devam edileceği kaydedildi.

Savcılık, kimlikleri tespit edilenlerin sabıka kaydının bulunduğu bilgisini paylaşarak, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

15 kişinin tutuklanmasının ardından cesetlere ulaşıldı


Açıklamada, Ulusal Muhafız Birliklerinin 7 Kasım'da Jalisco eyaletine bağlı Toluquilla semtinde bir depoya yapılan baskın sonucunda 15 kişinin tutuklanmasının ardından, bu çiftliğe ulaşıldığı belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

2006'da kartellere savaş açılmıştı

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

52 çantadan 25 ceset çıktı

52 çantadan 25 ceset çıktı

​Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı 26 bini buldu.
2 YTS sınır dışı edildi

2 YTS sınır dışı edildi

İçişleri, teröristleri iade etmeye devam ediyor.
En az 10 analiz yaptık

En az
10 analiz yaptık

​Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması.
PKK'lı 5 teröriste <br>nokta operasyonu

PKK'lı 5 teröriste
nokta operasyonu

​Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Londra'da <br>dörtlü zirve

Londra'da
dörtlü zirve

Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek.

PKK'dan Katyuşa <br>saldırısı: 4 ölü, 22 yaralı

PKK'dan Katyuşa
saldırısı: 4 ölü, 22 yaralı

Azez ve Tel Abyad'a saldıran terör örgütü sivilleri hedef aldı.

Siyanüre yakın takip

Siyanüre yakın takip

​Cumhurbaşkanlığı, kontrolü için çalışma başlattı.
Çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre felaketi olarak görülüyor

​Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

​İstanbul Küçükçekmece'deki olayda liseli kız yaralandı.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
Satanist ayini!

Satanist ayini!

"​Ortada gövdesi, diğer parçaları ise yıldız gibi etrafına dizilmişti."
PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Yavaş'a<br>yurt dışı sorusu

Yavaş'a
yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".
Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.