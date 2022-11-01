Dünya Meksikada dehşete düşüren gizli mezar 47 ceset bulundu
AMERİKA

Meksika'da dehşete düşüren gizli mezar: 47 ceset bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 cesedin tespit edildiği bildirildi. Mezarda bulunan insan kalıntılarının tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Meksikada dehşete düşüren gizli mezar: 47 ceset bulundu
Foto/arşiv

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.

Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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