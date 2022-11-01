Meksika'da dehşete düşüren gizli mezar: 47 ceset bulundu Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 cesedin tespit edildiği bildirildi. Mezarda bulunan insan kalıntılarının tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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