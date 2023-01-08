Meksika'da iki metro treni çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yetkililer, başkent metrosunun 3. hattı olarak geçen La Raza ile Potrero istasyonları arasında iki trenin çarpıştığını bildirdi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Meksiko Güvenlik Bakanı Omar Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaralılara ilişkin güncellemenin yapılacağını duyurdu.

Kaza nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da can kaybı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bana verdikleri bilgiye göre maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı var. Başsağlığı ve dayanışma diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Ülkede, en son Mayıs 2021'de meydana gelen metro kazasında 26 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

OYNAT Meksika'daki feci tren kazası kamerada! Meksika'da yaşanan bu tren kazasında makinist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.



Mexico City şehrinde istasyonda duran trene başka bir tren çarptı. Dün yaşanan feci kazada makinist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, görevliler kazaya ilişkin inceleme başlattı.



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DÜNYA Meksika'da metro üst geçidi çöktü: 13 ölü 70 yaralı var

OYNAT 00:42 Meksika'da metro üst geçidi tren vagonlarıyla çöktü: 13 ölü 70 yaralı Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan metro üst geçidi tren vagonlarıyla birlikte çöktü. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. BiP'te paylaş

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