Meksika'da kanlı seçim sonrası tansiyon düşmüyor: Kadın belediye başkanı öldürüldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.
Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa'nın öldürülmesi kınandı.
Figueroa, Eylül 2023'te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.
Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.