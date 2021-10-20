Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni: O da böyle uğurlanmak isterdi

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde vefat eden süt ürünleri fabrikası sahibi işadamı Carlos Santiago Gomez’e ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.
Müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni, ilginç anlara sahne oldu. Gomez'in çalışanlarından biri ise peynir topu kostümü giyerek cenazede dans etti.
Katılımcılar, Gomez’in kendisine böyle bir cenaze törenin düzenlenmesinden kesinlikle memnun olacağını belirtti.
Bu renkli cenaze töreninin ardından süt ürünleri şirketi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, törene katılan ve sevgilerini ifade eden herkese teşekkür etti.
Oaxaca eyaletinde bazı köylerde, hayatını kaybedenleri onurlandırmak için cenaze törenleri müzik, havai fişek ve dans ile yapılıyor.
HAYAT
'Çaycı Hüseyin’in babası son yolculuğuna uğurlandı
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Koronavirüs teşhisi konan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), entübe olmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede 21 Eylül Salı günü hayatını kaybetti. Önceki gün baba ocağı Tavas’ın Hırka Mahallesinde toprağa verilen Tataroğlu'nun hayatını kaybettiği, kalp rahatsızlığı bulunan 83 yaşındaki babası Yaşar Tataroğlu’ndan gizlendi.
Oğlunun öldüğünü gizlemeye çalıştırlar<br><br>Tüm çabalara rağmen oğlunun öldüğünü mahallede okunan saladan öğrenen baba Yaşar Tataroğlu, büyük üzüntü yaşadı. Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanıp iyileşen baba Yaşar Tataroğlu, rahatsızlığından dolayı oğlunun cenazesine de katılmadı.
Akşam saatlerinde aniden fenalaşan acılı baba, geçirdiği kalp krizi sonucu oğlundan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybeden Yaşar Tataroğlu, Tavas’ın Hırka Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunu oğlu Osman Tataroğlu’nun yanına defnedildi.
Tataroğlu’nun cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile ailenin yakınları katıldı. Başkan Zolan, cenazenin toprağa verilmesinin ardından Tataroğlu ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.
Yaşar Tataroğlu’dan çocukluklarından bu yana hiç ayrılmayan arkadaşı Mustafa Üzerek, cenazede büyük üzüntü yaşadı. <br>Babalarından gelen dostluğu sürdürdüklerini kaydeden Üzerek, “Kardeş gibiydik, sadece yediğimiz ayrı giderdi. Büyük bir sevgimiz vardı. O yüzden çok içim yandı. Hükmü büyük yerden geldi, elimizden gelen bir şey yok” dedi.
Her iki cenazede de Tataroğlu ailesini yalnız bırakmayan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ise, şunları söyledi:
“Osman Tataroğlu ağabeyimiz bizim 15 yıldan bu yana hem partide hem de ailecek sevdiğimiz ve Denizli’nin de çok sevdiği bir kişiydi. Rabbim mekanını cennet etsin. Canla başla çalışan bir dava adamıydı. Memleket için çalışıp çabalayan sevdalı birisiydi. Onu yetiştiren Yaşar amca da, onun ölümüne 1 gün dayanabildi. Osman ağabeyimizin vefatından 1 gün sonra da kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yan yana mezarlarda buluşarak komşu oldular. Biz onlardan razı idik, Rabbim de onlardan razı olsun.\"
Çocuğunun öldüğünü saladan öğrendi: Evlat acısına dayanamayan baba bir gün sonra oğluna kavuştu
Denizli'de koronavirüsten hayatını kaybeden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu'nun babası Yaşar Tataroğlu, kendisinden gizlenen haberi saladan öğrenince kalp krizi geçirdi. Evlat acısına bir gün dayanabilen baba, oğlunun yanına defnedildi.
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Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. cadde üzerinde meydana geldi.
Çetin Gamsız'ın kendisine ait park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız’ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.
Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız’ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.
Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi.
Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.
Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü: Cenazeyi görmek için yarıştılar
Antalya'da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyan kişinin ablası büyük üzüntü yaşarken, çevredeki meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.