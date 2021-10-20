Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni: O da böyle uğurlanmak isterdi

“Osman Tataroğlu ağabeyimiz bizim 15 yıldan bu yana hem partide hem de ailecek sevdiğimiz ve Denizli’nin de çok sevdiği bir kişiydi. Rabbim mekanını cennet etsin. Canla başla çalışan bir dava adamıydı. Memleket için çalışıp çabalayan sevdalı birisiydi. Onu yetiştiren Yaşar amca da, onun ölümüne 1 gün dayanabildi. Osman ağabeyimizin vefatından 1 gün sonra da kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yan yana mezarlarda buluşarak komşu oldular. Biz onlardan razı idik, Rabbim de onlardan razı olsun.\"