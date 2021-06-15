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Meksika’da kan donduran kazı: Seri katilin evinden 17 kişiye ait kemikler çıktı

Meksia’nın başkenti Mexico City’de Atizapan seri katili olarak da bilinen Andres N. adlı seri katilin evinde yapılan kazıda, 3 bin 787 adet insan kemiği ortaya çıktı. Meksika Eyaleti Başsavcılığı, kemiklerin toplamda 17 kişiye ait olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi İHA
Meksikada seri katilin evinden 17 kişiye ait kemikler çıktı
Meksika’da seri katilin evinden 3 bin 787 adet insan kemiği çıktı

Meksika’da 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador’un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Andres N.’nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.

Andres N.’nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşılmış, ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu belirtilmişti.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ YEMİŞ!

Ayrıca soruşturma kapsamında mahkeme karşısına çıkarılan Andres N. mahkemede yaptığı açıklamada, 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini ise yediğini itiraf emişti. Son açıklamaların ardından Meksika Eyaleti Başsavcılığı’ndan, Andres N.’nin evinde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgulara ilişkin kan donduran açıklama geldi.

Meksika’da seri katilin evinden 3 bin 787 adet insan kemiği çıktı
Meksika’da seri katilin evinden 3 bin 787 adet insan kemiği çıktı

17 KİŞİNİN KEMİKLERİ BULUNDU

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Atizapan seri katili olarak bilinen Andres N.’nin evinde yapılan kazı çalışmalarında, 3 bin 787 adet insan kemiği bulunduğu, bunların 17 kişiye karşılık geldiğinin düşünüldüğünü ve çıkan kemiklerin bilim adamları tarafından incelenmesi sonucunda kesin bilginin ortaya çıkacağı belirtildi.

Başsavcılık, 17 Mayıs’ta Ekspertiz Hizmetleri Genel Koordinasyonu (CGSP) tarafından planlanan kazı programının, zanlının mülkünün içindeki yaşam alanını içerecek şekilde 3 etap olarak başlatıldığını, fakat yeni aldıkları kararla kazı programını, zanlıya ait mülke dahil olan ama zanlının yaşadığı evin dışında kalan bir başka 3 odalı daire ve diş muayenehanesinin olduğu alanı da kapsayacak şekilde genişleteceklerini kaydetti.

Soruşturma polisleri ve adli görevlilerinin yanı sıra antropologlar, adli arkeologlar, genetikçiler, adli tıp uzmanları, diş hekimleri ve adli tıp fotoğrafçılarının görev yaptığı kazı çalışmalarında bu güne kadar, 3 bin 787 kemik, 17’si çocuk fotoğrafı olmak üzere 73 fotoğraf, 2 terazi, 1 bıçak, 1 pala, 8 cep telefonu, 12 adet sim kart, 9 set anahtar, 2 adet kadın cüzdanı, 5 bilezik, 6 kolye, 3 çift küpe, 2 yüzük, 25 adet VHS kaset, 28 adet 8mm kaset, değişik ebatlarda 5 defter ve 8 kitap bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık, kemik kalıntılarının ise Lateralizasyon adı verilen bir yöntem ile incelendiğini belirtti. Yönteme göre, bulunan kemik kalıntıları titizlikle temizlenerek, her biri rastgele vücudun karşılık gelen bölümüne yerleştirilerek kurban sayısı hakkında yaklaşık bilgi elde ediliyor. Fakat, gerçek sayı ve kurbanların kimlik tespiti için ise genetik araştırma yapılacağı bildirildi.

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