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Dünya

Meksika'da suç örgütüne operasyon: Çete lideri dahil 16 gözaltı

Meksika'nın Aguascalientes eyaletinde, uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen operasyon neticesinde biri çete lideri olmak üzere 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

03:35 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Meksika'da suç örgütüne operasyon

Meksika'da suç örgütüne operasyon

Eyalete bağlı Tlalpan kasabasındaki Mesa de Los Hornos ve Cehuanepec Mahallesi'nde, "Los Maceros" adlı çeteye operasyon yapan polis çok sayıda kişiyi yakaladı.

Suç örgütü lideri "La Mehce" dahil 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 12 kilogram esrar ile 2 kilogram kokain ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bilinen Los Maceros, başkent Meksiko'nun güneyinde faaliyetler yürütüyor.

Öte yandan aynı eyalete bağlı San Francisco de los Romo kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 5 kişi öldürüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların kamyonette olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.






#çeteye operasyon
#Meksika
#silahlı saldırı
14 dakika önce
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