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Dünya Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
AMERİKA

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump ve Melania Trump
Donald Trump ve Melania Trump

Donald Trump'ın eşi Melani Trump'ın, boşanmak için gün saydığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

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CESARET EDEMEDİ

The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakikayı sayıyor" dedi. Newman, Melania Trump'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDI

Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" adlı kitabında, Melania Trump'ın Donald Trump'ın 2016 yılında zafer elde etmesinin ardından göz yaşlarına boğulduğunu yazmıştı. Wolff'a göre Melania Trump'ın gözyaşları sevinç gözyaşı değil üzüntü gözyaşıydı.

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