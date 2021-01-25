Melania Trump boşanmak istiyor iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının evliliğinin iyi gitmediğini iddia etti.

Klinik psikolog olan 55 yaşındaki Mary Trump, Telegraph gazetesine verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"EŞİNE MUHABBETİ YOK"

Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etti.

Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savundu. Mary Trump, amcasını kastederek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

SOYADINDAN VAZGEÇEBİLİR

Bu arada, yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti. Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.

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Mary Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybeden abisi Fred Trump Jr'ın kızı.

Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı)" adlı kitap, Temmuz 2020'de satışa çıkarıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon satmıştı.