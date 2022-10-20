Meloni: İtalya Batı'nın zayıf halkası olmayacak

Meloni, " Biz iktidardayken, İtalya asla Batı'nın zayıf halkası olmayacak" diyen Meloni, bu çizgiye katılmayan herhangi bir partinin hükümete girmemekte özgür olduğunu da sözlerine ekledi.

Ödün vermeyen açıklama, muhafazakar blok müttefiki Silvio Berlusconi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Rusya ile savaşı alevlendirmekle suçladığının sızdırılmış bir kaydının duyulmasının ardından geldi.

Berlusconi, Putin'in uzun zamandır arkadaşı ve konuşmasının kaseti, son aylarda Moskova'nın Ukrayna'nın işgali konusundaki çizgisini desteklediği ve Batı'nın tepkisini eleştirdiği bir dizi benzer açıklamanın ardından sızdırıldı.

''Hükümet açık ve net bir dış politikaya sahip olacak''

Bu hafta sonuna kadar hükümet kurma yetkisi verilebilecek olan Meloni, defalarca Ukrayna ve Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını destekleme sözü verdi.

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"Her zaman son derece net olduğum ve olmaya devam edeceğim bir konu var. Açık ve net bir dış politikaya sahip olacak bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. Bu temel pozisyona katılmayan herkes hükümete katılmamakta özgürdür" dedi.

Berlusconi'nin konuşması Brüksel'den de eleştirildi, burada Avrupa Komisyonu sözcüsü eski İtalya başbakanına Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı olarak işgal ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında, hükümetin kurulması için parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişareler bugün başlıyor. Görüşmeler iki gün sürecek.

İtalya'da, cumhurbaşkanının anayasaya göre, kabine kurma görevini vermeden önce tüm ana siyasi partilerin liderlerini müzakerelere davet etmesi gerekiyor.

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26 Ekim'de göreve başlaması bekleniyor

Meloni'nin geçen ayki parlamento seçimlerinde zafere götürdüğü sağ bloku oluşturan partiler, Meloni'nin “İtalya Kardeşleri” (Fratelli d'Italia), Berlusconi'nin “İleri İtalya” (Forza Italia) ve Matteo Salvini'nin “Ligi” (Lega).

Salvini, yeni hükümetin Cumartesi ile Pazartesi arasında yemin etmesini ve parlamentodan zorunlu güvenoyu aldıktan sonra 26 Ekim'de resmen göreve başlamasını beklediğini söyledi.

25 Eylül seçimlerinde Meloni'nin "İtalya'nın Kardeşleri" sağ blok partilerinin en çok oyu aldı, bu da ona hükümet kurma görevinin verilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Ancak muhafazakarların kazandığı rahat çoğunluğa rağmen, büyük ölçüde Berlusconi'nin Meloni'nin kilit bakanlık görevlerini partisine devretmeyi reddetmesinden dolayı, bir hükümet kurmak için perde arkası müzakerelerin beklenenden daha zor olduğu ortaya çıktı.

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Mattarella'nın ofisi, cumhurbaşkanının muhalefet partileriyle görüşeceğini ve Cuma günü muhafazakar bloktan oluşumların liderleriyle de görüşeceğini belirtti.

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