Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 70'ine koronavirüs bulaşabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Virüs Türkiye'ye geldi mi?' sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil' dedi.