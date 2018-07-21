Merkel: İsrail'in iç işlerine karışmak istemem

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Meclisinde dün kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının İsrail'in içişlerini ilgilendiren bir konu olduğunu ve bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında, İsrail'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğine işaret ederek, işgali şu sözlerle meşrulaştırdı:

Demokratik bir Yahudi ulus devletinin varlığı hukuka uygun. İsrail de Yahudilerin ana vatanı.Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı var.

Angela Merkel, "Yeni yasa İsrail'in içişlerini ilgilendiren bir konu. Bu konuda içişlerine karışmak istemiyorum, o nedenle yorum yapmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Almanya Şansölyesi bunun yanı sıra Filistin'in de devlet olarak yaşaması gerekliliğini vurgulayarak, şu anda İsrail'de devam eden yoğun tartışmaların içinde azınlık haklarının korunmasının demokratik açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Merkel, "Almanya iki devletli çözüm önerisinin arkasında olmaya devam ediyor. Fakat yeni çıkarılan yasa hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Yasanın içeriğinde neler var?

Tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Arapça resmi dil olmaktan çıkacak, İsrail tek resmi dili İbranice olacak. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacak. İsrail bir ‘Yahudi vatanı’ olarak tanımlanacak. Dünyadaki tüm Yahudilere İsrail’e dönme hakkı tanınacak.”