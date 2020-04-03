Merkel karantinadan çıktı: Bugün mesaiye başlayacak

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.
Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.
Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
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