Dünya Merkel karantinadan çıktı Bugün mesaiye başlayacak
AVRUPA KORONAVİRÜS

Merkel karantinadan çıktı: Bugün mesaiye başlayacak

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresi bitti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresi bitti.

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.

Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

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