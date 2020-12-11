Merkel ve Macron Türkiye’ye yaptırımı Biden yönetimine bıraktı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.
Yunanistan’ın istediği yaptırım kararların alınmadığı zirve sonrası, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron değerlendirmelerde bulundu.
Merkel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği silah ambargosu konusunda "Türkiye'ye silah ihracatı meselesinin NATO üyeleri arasında ve yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tartışılması konusunda hemfikir kaldık" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar, AB'nin yörüngesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösteriyor” şeklinde konuştu. Macron ayrıca, ‘AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu' dile getirdi.