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Dünya Merkelden Doğu Akdeniz açıklaması Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi
AVRUPA

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması: Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin "Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, aralık ayındaki AB zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ele alınacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Doğu Akdeniz'de olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" diyen Merkel, aralık ayındaki zirvede AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

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  • Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

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