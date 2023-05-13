Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Almanya'yı rahatsız etti

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiyle biliniyor. Bu tutumu Almanya'da rahatsızlığa neden olan Özil, Erdoğan ile bir fotoğraf daha paylaştı.

Özil'den Erdoğan'a destek

Özil, Twitter hesabından paylaştığı kareye, "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım." notunu düştü.

Özil-Erdoğan fotoğrafı, binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu fotoğrafı fark eden Alman basınından Bild ise "Skandal fotoğraftan 5 yıl sonra" ifadesini kullandı.

Alman gazetesi: Tekrarladı

Gazetenin "Özil, Erdoğan'la bir kez daha fotoğraf paylaştı" başlıklı haberinde şu ifadelere imza atıldı: Bir Erdoğan fotoğrafı, Mesut Özil'in kariyerinin sonunun başlangıcı oldu. Şimdi, 5 yıl sonra, eski dünya şampiyonu bu hareketi tekrarladı. Güler yüzlü Özil, ciddi görünen Erdoğan ile el sıkışıyor: 'Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım'

Fotoğrafa yorum yağdı