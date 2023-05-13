|
Dünya

Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Almanya'yı rahatsız etti

Ünlü futbolcu Özil'in Erdoğan'a destek paylaşımı Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Alman medyasının yanı sıra Türkiye'deki muhalefetin de rahatsız olması dikkatlerden kaçmadı.

11:46 . 13/05/2023 Cumartesi
Diğer
Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Almanya'yı rahatsız etti

Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Almanya'yı rahatsız etti

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiyle biliniyor. Bu tutumu Almanya'da rahatsızlığa neden olan Özil, Erdoğan ile bir fotoğraf daha paylaştı.

Özil'den Erdoğan'a destek

Özil, Twitter hesabından paylaştığı kareye, "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım." notunu düştü.

Özil-Erdoğan fotoğrafı, binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu fotoğrafı fark eden Alman basınından Bild ise "Skandal fotoğraftan 5 yıl sonra" ifadesini kullandı.

Alman gazetesi: Tekrarladı

Gazetenin "Özil, Erdoğan'la bir kez daha fotoğraf paylaştı" başlıklı haberinde şu ifadelere imza atıldı: Bir Erdoğan fotoğrafı, Mesut Özil'in kariyerinin sonunun başlangıcı oldu. Şimdi, 5 yıl sonra, eski dünya şampiyonu bu hareketi tekrarladı. Güler yüzlü Özil, ciddi görünen Erdoğan ile el sıkışıyor: 'Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım'

Fotoğrafa yorum yağdı

34 yaşındaki Özil'in, Instagram hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf daha yayınladığı belirtilerek, "Erdoğan'ın destekçileri, fotoğrafı Türkiye bayrakları ve alkış emojileri ile coşkulu bir şekilde kutladı." ifadesi kullanıldı.

#mesut özil
#Recep Tayyip Erdoğan
#almanya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
14 Mayıs Bursa Yenişehir seçim sonuçları