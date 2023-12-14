Mezar yerini hazırlattı: Vatikan dışına gömülen ilk Papa olacak

Papa Franciscus, Filistin'de kalıcı çözüm için, "Sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs" çağrısı yaptı. Savaşla hiçbir şeyin çözülmeyeceğini, her şeyin barışla ve diyalogla kazanılacağını kaydeden Papa, "Birlikte yaşaması gereken iki halk var. İki halk, iki devlet" ifadesini kullandı.