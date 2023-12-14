Mezar yerini hazırlattı: Vatikan dışına gömülen ilk Papa olacak

Son günlerde çeşitli sağlık sorunları yaşayan Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda seleflerinin yanına değil, Roma'daki bir bazilikaya gömülmek istediğini söyledi.
Bazilikayla özel bağı var
Santa Maria Maggiore, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri. Francis, bu bazilikayla "özel bir bağ" hissettiğini söylüyor.
Francis, Papa olmadan önce Roma'yı ziyaret ederken pazar günleri sık sık söz konusu bazilikaya gidiyordu.
2013 yılında seçildiğinden bu yana ise yolculuk öncesi ve sonrasında orada dua ediyor.
Katoliklerin ruhani lideri, son yıllarda artan sağlık sorunlarından muzdarip. Bronşit nedeniyle Dubai'deki COP28 iklim görüşmelerine yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kalmıştı.
Meksikalı yayıncı Televisa'nın N+ yayın servisine konuşan Papa, 2024 yılında Belçika'yı ziyaret etmeyi planladığını; memleketi Arjantin ve Polinezya'ya da gitmek istediğini kaydetti. Roma'daki dört papalık bazilikasından biri olan Santa Maria Maggiore, Francis'in "özel bir bağ" hissettiğini söylediği yer.