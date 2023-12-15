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Dünya

Mezarlara bile saldırıyor

Gazze’de hastaneleri ve okulları bombalayan, binaların yüzde 60’ını oturulamaz hale getiren İsrail, Filistinlilerin mezarlarını bile yıkıyor. Tanklar, Felluce Mahallesi'ndeki mezarlıktan geçerek mezar taşlarını dümdüz etti. Palet izleri tankların mezarlığa özellikle zarar vermek için manevralar yaptığını gösteriyor.

04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:28 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci güç İsrail'in Gazze'ye karadan saldırıları devam ederken, insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. Yüz binlerce Filistinliyi zorla yerinden eden, hastaneleri ve okulları bombalayan, bölgedeki binaların yüzde 60'ını oturulamaz duruma getiren işgalci güç, Filistinlilerin mezarlarına bile yıktığı ortaya çıktı. Reuters'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesindeki Felluce mahallesindeki mezarlık alandan geçilen görüntülerde işgalci gücün tanklarının mezar taşlarının üzerinden geçtiği ve dümdüz ettiği görüldü. İsrail tanklarının mezarlık içinde özellikle manevralar yaparak yıkımı büyütmek istediği geride kalan palet izlerinden anlaşıldı.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
1 saat önce
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