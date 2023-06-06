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Dünya

MI6 Başkanı Moore'den MİT Başkanlığına atanan Kalın'a tebrik

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.

11:22 . 6/06/2023 Salı
AA
MI6 Başkanı Moore - İbrahim Kalın

MI6 Başkanı Moore - İbrahim Kalın

Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek,
"Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak"
notunu düştü.

Yanlış hesaba yazmıştı

Richard Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek,
"Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!"
ifadelerini kullanmıştı.
Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda,
"Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!"
ifadesine yer vermişti.
  • Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.





#Richard Moore
#İbrahim Kalın
#MİT
#MI6
36 dakika önce
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