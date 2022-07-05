Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi hedef aldı

Ege Denizi'nde provokasyonlarına her gün bir yenisini ekleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki haddini aşan açıklamalarının ardından gerilim tırmanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı son açıklamasında "O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Madrid'e istediğini elde etmesi ve üçlü muhtıra ile kuvvetli konumunu pekiştirmesi, Biden'ın F-16 açıklaması Yunanistan'da endişeleri iyice arttırdı.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin, "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul etmesi ise adeta çileden çıkardı.

YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bütün bu gelişmelerin ardından Yunan cephesinden gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

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Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti.

Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis, Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası anlaşmaları görmezden geldiklerini unutan Miçotakis, Yunanistan'ın barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu öne sürdü.

Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa'nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa'nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini ifade etti.

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