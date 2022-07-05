Dünya Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosunda Türkiyeyi hedef aldı
AVRUPA

Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı. Uluslararası anlaşmaları görmezden geldiklerini unutan Miçotakis,

"Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı. Yunan basını açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosunda Türkiyeyi hedef aldı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Ege Denizi'nde provokasyonlarına her gün bir yenisini ekleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki haddini aşan açıklamalarının ardından gerilim tırmanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı son açıklamasında "O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Madrid'e istediğini elde etmesi ve üçlü muhtıra ile kuvvetli konumunu pekiştirmesi, Biden'ın F-16 açıklaması Yunanistan'da endişeleri iyice arttırdı.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin, "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul etmesi ise adeta çileden çıkardı.

YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bütün bu gelişmelerin ardından Yunan cephesinden gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti.

Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis, Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

  • Uluslararası anlaşmaları görmezden geldiklerini unutan Miçotakis, Yunanistan'ın barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu öne sürdü.

Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa'nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa'nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Hukuki ve haklı gerekçeleri var
DÜNYA
Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Hukuki ve haklı gerekçeleri var

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten gerilimi tırmandıracak sözler: Gerekeni yapacağız
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten gerilimi tırmandıracak sözler: Gerekeni yapacağız

Erdoğan'dan Miçotakis'e ikaz: Kendine çeki düzen ver
GÜNDEM
Erdoğan'dan Miçotakis'e ikaz: Kendine çeki düzen ver
Kuran yaktı takla attı

Kur'an yaktı takla attı

​Norveç'te İslam karşıtları provokatif eylem sonrası kaza geçirdi.
Beş ilde petrol heyecanı

Beş ilde petrol heyecanı

Vatandaşlar yeniden çalışma yapılmasını istiyor.
Partisi adaylık kapısını kapattı: Görevden alınırım iddiasında bulunan Ekrem İmamoğluna CHPden manidar cevap

Kadir Şeker davasında karar: Hapis cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.​

​Delik uçakla 14 saat yolculuk...

Ağaçtan ağaca gezerken fark edildi: ​Mahalleli seferber oldu.

​İl il açıklandı: Bu iki güne dikkat!

​Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı.

​Başarılı stoper kulüpler anlaşırsa Rennes'e gitmeye hazır

Dördüncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.

​Kamu personelleri için müjde verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.