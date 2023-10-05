Miçotakis duyurdu: Yunanistan AB'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) üçüncü toplantısına katılan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, iklim krizi sorununun tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini söyledi.

Yarın düzenlenecek AB Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda Avrupa'yı meşgul eden birçok sorunun ele alınacağını aktaran Miçotakis, göç sorununa ilişkin "Tüm AB'yi ilgilendiren böylesi kritik bir konu ile mücadele için daha çok Avrupa kaynağının kullanılmasını sağlayacak bir revizyonla AB bütçesinin artırılması ihtiyacını ısrarla dile getireceğim." dedi.