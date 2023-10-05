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Dünya

Miçotakis duyurdu: Yunanistan AB'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim krizi ve düzensiz göç gibi ortak Avrupa sorunları için bütçenin artırılmasını isteyeceğini belirtti.

16:20 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) üçüncü toplantısına katılan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, iklim krizi sorununun tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini söyledi.

Miçotakis, iklim kriziyle mücadele için bu konuya ayrılan Avrupa Birliği (AB) fonlarının artırılmasını sağlayacak şekilde AB bütçesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"Israrla dile getireceğim"

Yarın düzenlenecek AB Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda Avrupa'yı meşgul eden birçok sorunun ele alınacağını aktaran Miçotakis, göç sorununa ilişkin "Tüm AB'yi ilgilendiren böylesi kritik bir konu ile mücadele için daha çok Avrupa kaynağının kullanılmasını sağlayacak bir revizyonla AB bütçesinin artırılması ihtiyacını ısrarla dile getireceğim." dedi.

"Kaynaklar çok sınırlı"

Aynı şeyin iklim krizi için de geçerli olduğuna işaret eden Miçotakis, "Bugün Avrupa Dayanışma Fonu'ndan doğal afetlerle mücadele için ayrılan kaynaklar çok sınırlı." ifadesini kullandı.



#Kiryakos Miçotakis
#Avrupa Birliği
#düzensiz göç
#İklim krizi
#YUNANİSTAN
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