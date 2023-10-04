Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu ve ölçülü bir iyimserlik içindeyim

“Ölçülü bir iyimserlik içindeyim. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar da ABD ile köprüleri yıkmamanın çıkarına olduğunu anladı. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar ABD ile ilişkilerinin oluşmasında da Yunanistan’ın önemli rolü bulunduğunu kabul ediyor. Yunanistan ile ABD arasında jeostratejik ilişkiler vardır”