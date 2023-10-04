Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu ve ölçülü bir iyimserlik içindeyim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıklama yaptı.
Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey görüşmelerle yakalanan olumlu hava devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etmişti. Görüşmede Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yol haritası belirlendi.
MİÇOTAKİS: GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKMALIYIZ
“SICAK ÇATIŞMADAN KAÇINMALIYIZ”
Miçotakis, ülkeler arası mevcut sorunlara da değinerek, “Aramızda, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarını belirlemek olan tek büyük anlaşmazlığı çözmezsek bile bir sıcak olayın eşiğine gelmemeliyiz" mesajı verdi.