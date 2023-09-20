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Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası Miçotakis'ten açıklama: Olumlu iklimin derinleştirilmesi için mutabakata vardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmede ele alınan önemli konularda mutabakata vardığı bildirilirken, Miçotakis de görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Miçotakis, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık” dedi.

23:39 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkevi'nde bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık” dedi.


Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu marjında Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık. Siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve aynı zamanda pozitif gündemin desteklenmesi açısından önümüzdeki döneme ilişkin temas ve toplantıların düzeyini net bir şekilde belirledik” dedi.

"Ortak sorunları ele alma fırsatı bulduk"


Bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenmesine karar verdiklerini ifade eden Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan’ın karşı karşıya olduğu bazı ortak sorunları da görüşmede ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, “Örneğin, göç akınlarının minimuma indirilmesi için Türkiye’nin iş birliğinin şart olduğuna inanıyorum” dedi.


İklim krizi ele alındı

Yunanistan ve Türkiye’nin küresel ısınma ve iklim koşulları nedeniyle bu yaz bir kez daha büyük doğal afetlerle karşı karşıya kalan iki Akdeniz ülkesi olduğunu hatırlatan Miçotakis, iklim krizinin meydana getirdiği sorunları ve zorlukları ele aldıklarını belirtti. Miçotakis, "Bu işbirliği alanının da derinleştirilebileceğine ve aralık ayında Selanik’te düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde imzalanacak bazı spesifik anlaşmalardan bazılarının konusu olabileceğine inanıyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini teyit ettiği belirtilirken; 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının hayata geçirileceği kaydedildi. Öte yandan göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda anlaşma sağlandığı da aktarıldı.


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