Türkevi'nde diplomasi rüzgarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.





Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.





Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.





İkili ilişkiler güçlendirilecek





Erdoğan ve Ramaphosa arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da sosyal medyadan açıklama yaptı.





Açıklamada, Erdoğan'ın, New York'ta Türkevi'nde Ramaphosa ile bir araya geldiği hatırlatıldı.





Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı.





Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.





Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından "Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile New York'ta bir araya gelerek ikili ilişkilerimize ve bölgesel gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın işbirliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." paylaşımında bulundu.











