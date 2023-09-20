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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Semih Bozkuş
18:06 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

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#Türkevi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan Başbakanı
#Kiriakos Miçotakis
1 saat önce
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