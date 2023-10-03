Atina’dan sürpriz adım: Adalardaki silahlanmayı durdurdu

Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme süreci pozitif seyirle ilerliyor. Atina yönetimi, sorun alanlarından birini oluşturan egemenliği antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkları (EGEAYDAAK) silahlandırmayı durdurdu.

İki ülkenin, şubat ayında yaşanan felaketler sonrası başlayan normalleşme adımları, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi ile daha da pekişti. Aralık ayında tekrar edecek liderler zirvesine kadar iki ülke arasındaki ciddi sorunların başında gelen adalar sorunu konusunda olumlu gelişmeler bekleniyor.





EN CİDDİ SORUN

İki ülke arasında en ciddi ve karmaşık gündem maddelerinden biri olan EGEAYDAAK sorunu, sayıları yaklaşık 152 ada, adacık ve kayalığın sahip olduğu karasuları ile Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı’nı doğrudan etkiliyor. Ege’de hukuki statüsü belirsiz olan ada ve adacıkların isim ve statüsü 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarında belirlenmedi. İki ülke arasındaki adalar sorunu, Yunanistan’ın uluslararası hukuk çerçevesindeki kuralları da ihlal ederek Anadolu sahillerinden itibaren üç deniz mili mesafenin dışında kalan bütün ada, adacık ve kayalıklara sahip olmak istemesinden kaynaklanıyor. EGEAYDAAK anlaşmazlığı nedeniyle kıta sahanlığı ve hava sahası sorunları gibi Adalar Denizi’nde deniz ve hava yetki alanlarının paylaşımı gibi konularda da çözüme ulaşılamadı.





SİLAHLANDIRILAN ADALAR

Geçtiğimiz aylarda Türkiye karşısında hava kuvvetlerini güçlendirme kararı alan Yunanistan, Fransa’dan Rafael uçakları sipariş etti ve Türkiye’ye bir kaç saat uzaklıktaki Limeni Adası’na yerleştirdi. Aynı şekilde Türkiye’ye en yakın ada olan Sisam Adası’nda da İrili ufaklı 4 üste yüzlerce Yunan askeri görev yapıyor. Yine Türkiye’ye çok yakın olan Meis, Sakız, Batnoz, İpsara, Nergizcik, Eşek, Bulancak, Kalolimnoz, Keçi, Sömbeki, Çamada ile Karaada’da Yunan askeri kuvvetlerine ait sistemler bulunuyor.





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