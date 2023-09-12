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Dünya

Yunanistan'da sel bölgesinde Miçotakis'e tepki

Ülkenin Larisa bölgesinde Miçotakis'in ziyareti sırasında sel mağdurları vatandaşların protesto eyleminde 20 kişi gözaltına alındı.

13:02 . 12/09/2023 Tuesday
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Yunanistan

Yunanistan

Komşu Yunanistan, tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı. Yangınların ardından Yunanistan'da binlerce hektar alan küle dönerken son günlerde ise sel felaketinin etkileri hakim.

Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'nde bulunan Larisa kentinde 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından, 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan sel felaketinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bölgeyi ziyaret etti.

Sel mağdurlarına devletin mali destekte bulunacağını dile getiren Miçotakis, kamu sağlığının korunması için de bir dizi tedbir alınacağını kaydetti.

Vatandaşlar protesto eylemi yaptı

Öte yan sel mağdurları, Larisa'da Miçotakis'in ziyaretine tepki gösterdi.

Kyriakos Mitsotakis'in kente gelişi sırasında Teselya genelinde yaşanan duruma öfkelenen bir kalabalık, bölgede yaşanan durumu protesto etmek amacıyla Tesalya Bölgesi koordinasyon merkezinin önünde toplandı.

Polis biber gazıyla dağıtmaya çalıştı

Bazı vatandaşların polis otobüsünün lastiklerini indirmeye çalışmasının ardından polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

20 kişi gözaltına alındı

Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede 9 polis yaralandı, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

#Yunanistan
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