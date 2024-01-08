Miçotakis: Göçmen akınına 'Avrupa çözümü' gerekli

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Ortak Göç Sorununa Avrupa Çözümleri" oturumu düzenlendi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, program kapsamında görüştü.
Atina'da gündem göç meselesi
Görüşme sonrası konuşan Miçotakis, göçmen hareketliliğine "Avrupa çözümleri" bulmaları gerektiğini anlattı.
Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:
AB'den daha fazla kaynak talebi
Atina yönetimi, düzensiz göçle mücadele için Brüksel'den mali kaynakların artırılmasını talep ediyor.
AB'nin dış sınırlarını koruduklarını belirten Miçotakis, önceki açıklamasında, "daha çok kaynağa" ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Göç sorunu yakıcı mesele
Son mesajında da göç sorunundan "yakıcı mesele" şeklinde söz eden Miçotakis, göçün yönetiminin Avrupa Birliği'nin güvenilirliğinde rol oynadığını vurguladı.
Miçotakis, Avrupa'nın büyük bir sorunu olan göçmen hareketliliğinin, "Avrupa çözümleri" gerektirdiğini kaydetti.
Kathimeri'nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı, "Bu da her şeyden önce işbirliği ve üye devletlerin ortak eylemi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.