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Dünya

Miçotakis: Göçmen akınına 'Avrupa çözümü' gerekli

Avrupa Birliği'ne seslenen Kiryakos Miçotakis, düzensiz göçle mücadelede iş birliği yapmaları gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı, meselenin 'yakıcı' olduğunu anlattı.

17:51 - 8/01/2024 Monday
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Miçotakis
Miçotakis

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Ortak Göç Sorununa Avrupa Çözümleri" oturumu düzenlendi.


Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, program kapsamında görüştü.


Atina'da gündem göç meselesi


Görüşme sonrası konuşan Miçotakis, göçmen hareketliliğine "Avrupa çözümleri" bulmaları gerektiğini anlattı.


Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:


2024'ün başında, Göç ve İltica Bakanlığı'nda olmamız ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve komiser Ylva Johansson'un da burada bulunması tesadüf değil.

Böylece Avrupa'nın göç sorununa verdiği tepkileri açık ve kamuoyunun katılımıyla tartışabiliriz.

AB'den daha fazla kaynak talebi


Atina yönetimi, düzensiz göçle mücadele için Brüksel'den mali kaynakların artırılmasını talep ediyor.


AB'nin dış sınırlarını koruduklarını belirten Miçotakis, önceki açıklamasında, "daha çok kaynağa" ihtiyaç duyduklarını söylemişti.


Göç sorunu yakıcı mesele


Son mesajında da göç sorunundan "yakıcı mesele" şeklinde söz eden Miçotakis, göçün yönetiminin Avrupa Birliği'nin güvenilirliğinde rol oynadığını vurguladı.


Miçotakis, Avrupa'nın büyük bir sorunu olan göçmen hareketliliğinin, "Avrupa çözümleri" gerektirdiğini kaydetti.


Kathimeri'nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı, "Bu da her şeyden önce işbirliği ve üye devletlerin ortak eylemi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.




#Miçotakis
#göçmen
#AB
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