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Sahil Güvenlik ekiplerinin yoğun mesaisi: Bodrum açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

23:41 - 7/01/2024 Pazar
AA
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot ve fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36, motor arızası yaptığı belirlenen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında farklı zamanda durdurulan, içerisinde göçmen kaçakçısı olabileceği değerlendirilen bir fiber karinalı lastik bottaki 2 şüpheli gözaltına aldı.


#Bodrum
#Muğla
#Sahil Güvenlik
#göçmen
31 dakika önce
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