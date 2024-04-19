Miçotakis Türk turistlerle fotoğraf çektirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege'de deniz parkı projesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Miçotakis, "Çevre konulu bir inisiyatife Türkiye'nin bu tamamen mazeretsiz tepkisi, beni de şaşırtıyor. Yunanistan, Atina'da düzenlenen Okyanuslarımız Konferansı'nda da söz verildiği gibi bu deniz parklarını yapacaktır." ifadelerini kullandı.