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Dünya

Miçotakis Türk turistlerle fotoğraf çektirdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Midilli Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis, Ayvalık'tan yola çıkarak gelen 92 Türk turisti Midilli Limanı'nda karşılayarak sürpriz yaptı.Yunan lider, Türk turistlerle sohbet edip selfie çektirdi.

12:04 - 19/04/2024 Cuma
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Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden feribotla Midilli Adası'nı ziyarete giden 92 Türk turisti Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis
, Midilli Limanı'nda karşılayarak sürpriz yaptı.

Miçotakis, Türk turistlerle sohbet ederek ekspres vizenin iki ülken insanını birbirine yaklaştırdığını söyledi.


Türk turistlerle fotoğraf çektirdi


Aralarında Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jale'nin de bulunduğu turistler, Miçotakis ile bol bol sohbet etti. Yunan Başbakan, Türk turistlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Miçotakis, daha sonra Midilli Belediye Binası'na giderek Belediye Başkanı Panagiotis Hristofas ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın sonunda Atina'da Yunan Başbakan Miçotakis'le görüşmüş ve Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Söz konusu uygulama, geçen haftalarda başlamıştı.




#Yunanistan
#Miçotakis
#Midilli Adası
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