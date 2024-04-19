Miçotakis Türk turistlerle fotoğraf çektirdi

Miçotakis, Türk turistlerle sohbet ederek ekspres vizenin iki ülken insanını birbirine yaklaştırdığını söyledi.
Türk turistlerle fotoğraf çektirdi
Aralarında Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jale'nin de bulunduğu turistler, Miçotakis ile bol bol sohbet etti. Yunan Başbakan, Türk turistlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Miçotakis, daha sonra Midilli Belediye Binası'na giderek Belediye Başkanı Panagiotis Hristofas ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın sonunda Atina'da Yunan Başbakan Miçotakis'le görüşmüş ve Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Söz konusu uygulama, geçen haftalarda başlamıştı.