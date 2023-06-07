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Dünya

Miçotakis Türkiye’yi örnek gösterdi oy istedi: İstikrarlı bir hükümeti var

25 Haziran’da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçimin favorisi eski Başbakan Miçotakis, ‘Türkiye’nin bugün istikrarlı bir hükümeti var. Bizim de istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var’ diyerek seçmenden destek istedi.

08:29 . 7/06/2023 الأربعاء
Diğer
Kiriakos Miçotakis.

Kiriakos Miçotakis.

Yunanistan’da 25 Haziran’da yapılacak yeni seçimlerin favorisi, merkez-sağcı Yeni Demokrasi (ND)partisinin lideri, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu söyledi.

Tek başına seçilebilir


Miçotakis dün Atina’nın Nea İonia semtindeki Seçim konuşmasında, “Yunanistan’ın, bölgedeki jeopolitik gelişmelerle baş edebilecek ve ülkeyi güvenle geleceğe götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacı bulunuyor. Bakın, Türkiye’nin yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümeti var. Egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, ülkemizin jeopolitik rolünün güçlenmeye devam etmesi, karada ve denizde sınırlarımızı güvenle korumamız için, Yunanistan’ın da istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi. Anketler, Miçotakis’in partisi ND’nin tek başına tekrar iktidara gelme şansının büyük olduğunda birleşiyor.

Sistem değişiyor


21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmayı başaramamış, yeni bir seçim sisteminin uygulanacağı yeni bir erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı. ND’nin tek başına iktidar olabilmesi için toplayacağı oyların yanı sıra, yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kalacak partilerin alacakları oylar da önem taşıyor. Parlamentoya giremeyen siyasi partilerin oy oranları ne kadar yüksek olursa, ND’nin tek başına iktidar olma şansı o kadar artacak.


#Yunanistan
#Kiriakos Miçotakis
#Seçim
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