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Dünya Midilli hapishanesi Yunan hükümeti sığınmacılara ana kara yolunu kapadı
AVRUPA

​Midilli hapishanesi: Yunan hükümeti sığınmacılara ana kara yolunu kapadı ​ ​

Midilli hapishanesi: Yunan hükümeti sığınmacılara ana kara yolunu kapadı

Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Moria kampındaki yangından sonra açıkta kalan 12 binden fazla mültecinin durumu zorlaşıyor. Mültecileri anakaraya kabul etmeyeceğini açıklayan Yunan hükümeti Midilli’ye çadır göndermeyi planlıyor. Adada yaklaşık 500 sığınmacı için geçici çadır kamp kuruldu ancak geri kalanlar için henüz çözüm yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Midilli sığınmacılar için bir açık cezaevine döndü.
Midilli sığınmacılar için bir açık cezaevine döndü.

Yunan hükümeti, sığınmacıların insanlık dışı şartlarda kalmaya zorlandığı Midilli adasında bulunan Moria kampındaki yangınının ardından barınaksız kalan sığınmacıların anakaraya kabul edilmeyeceğini açıkladı. Hükümet yeniden Midilli’ye çadırlar göndererek adayı sığınmacılariçin bir açık cezaevine döndürmeyi planlıyor. Yetkililer bu karara gerekçe olarak, “Moria taktiği diğer adalarda da kullanılabilir” bahanesine sığındı. Geçen hafta Midilli Adası’nın en büyük sığınmacı kampı Moria’da çıkan yangının ardından sokakta kalan 12 binden fazla sığınmacının akıbeti belirsizliğini koruyor. Adada yaklaşık 500 sığınmacı için geçici çadır kamp kurulurken, diğer sığınmacılar için henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.

Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar
DÜNYA
Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar

“MORİA TAKTİĞİ” BAHANESİ

Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis, Midilli Adası’nda evsiz durumdaki sığınmacıların anakaraya kabul edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Yetkili, “Aksi takdirde Moria taktiği Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki sığınmacı kabul merkezlerinde de kullanılabilir” dedi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Logothetis, yeni bir sığınmacı merkezi kurulana kadar sığınmacıların geçici kamplarda barındırılması gerektiğini vurguladı. Yetkili, aksi takdirde sığınmacı göçünün durdurulması ve adaların yükünün hafifletilmesi için sarfedilen tüm çabaların boşa gideceğini söyledi. “Moria gibi yap”ın bir slogan haline gelebileceğini ifade eden Logothetis, bu nedenle adalardaki sığınmacıların bir kısmının dahi ana karaya kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yunan hükümeti, daha önce özellikle korunma ihtiyacı bulunan sığınmacılar ve aileler için istisnalar uygulamıştı. Moria kampındaki sığınmacıların çoğu diğer Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Hafta sonu protestolarını sürdüren sığınmacılar ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.

Yunan vahşeti: Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı
DÜNYA
Yunan vahşeti: Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı

Kan donduran paylaşım

Yunanlı M.Y’nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım
  • Öte yandan Yunanistan’ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Midilli Adası’nda Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi olan ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y’nin, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y’nin “kin ve nefret suçundan” olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurarak öldürdü
OYNAT 00:00
Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurarak öldürdü
Türkiye'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. Edirne'deki İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad Yunan Sınır Güvenliği tarafından boğazından vurularak öldürüldü. O anın görüntüleri kan dondurdu.


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