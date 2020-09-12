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AVRUPA

Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar

Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampının şüpheli şekilde yanmasının ardından 12 bin 500 mülteci ölümle pençeleşiyor. Şüpheli yangının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen binlerce sığınmacı sokaklarda kalıyor. Mültecileri istemeyen yerel halk ve ada yetkilileri, yeni bir kamp inşa edilmesine de karşı çıkıyor. Gıda ve barınmadan yoksun mülteciler, gece bastıran soğukla da mücadele ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Midilli'de insani dram derinleşiyor.
Midilli'de insani dram derinleşiyor.

Ege ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı gerilimi yükseltmeye çalışan Yunanistan, Midilli adasında Moria kampının küle dönmesinin ardından ortaya çıkan insanlık dramına çözüm bulamıyor. Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya, yani kapasitesinin 4 katı insana ev sahipliği yapan Moria sığınmacı kampı önceki gün henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın nedeniyle neredeyse tamamen yok oldu. Yangının ardından Yunan hükümeti, sokakta kalan sığınmacıların barınması için yeni çadırlar gönderdiğini, yardım için de Mitilini limanına bir yolcu feribotunun yanaştığını açıkladı .Ancak söz konusu plan, yeni gelen geçici çadırların da öncekileri gibi kalıcı kampa dönüşeceğinden korkan yerel yetkili ve ada sakinlerinin direnişi ve reddiyle karşılaştı.

Midilli'de insani dram derinleşiyor.

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YEREL HALK KARŞI ÇIKIYOR

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, MEGA TV’ye yaptığı açıklamada, yerel halkın sığınmacıları istemediğini belirterek, Ailelerin, savunmasız insanların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız ifadelerini kullandı. Bakan Mitarachi, Yerel yetkililerin buna karşı teklif ettiği şey ise, sığınmacıların tekneye binip Atina’daki Pire limanına gitmesi. Teknik olarak bu uygulanabilir bir plan değil, koronavirüsten dolayı daha fazla güvenlik sorunu oluşturacak diye ekledi.

Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurarak öldürdü
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Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurarak öldürdü
Türkiye'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. Edirne'deki İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad Yunan Sınır Güvenliği tarafından boğazından vurularak öldürüldü. O anın görüntüleri kan dondurdu.


MEZARLIKTA KAMP KURDULAR

Yunanistan tüm bu tartışmalar sürerken kamptaki yangından kaçan binlerce sığınmacı iki geceyi de dışarıda geçirmek zorunda kalırken, Yunan televizyonunun yayınladığı görüntülere göre bazıları mezarlıkta kamp kurmaya başladı. Afganistan’dan gelen 25 yaşındaki Zohra, “Moria bitti. 2 gündür yollardayız, su yok, yemek yok ve geceler çok soğuk oluyor” diye konuştu.

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Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
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Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
Yunanistan'da yerel halk Midilli Adası'na gelen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi. Yerel halk göçmenlerin yardım çığlıklarını duymasına rağmen kayıtsız kaldı.


DÜŞMANCA MUAMELE

Fotoğraf: Arşiv

Yangından kaçmak zorunda kalmadan önce kampta kalanların bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkmıştı. Avrupa’daki 2015-2016’daki sığınmacı krizinin ardından, özellikle kamptaki nüfusun artmasıyla birlikte sığınmacılara karşı daha düşmanca ve sert olurken, adadaki yetkililer de hükümetin Moria’yı açık hava kampına dönüştürme planına karşı çıkıyordu.

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Çocukları alacaklar!

  • Midilli adasında insani dram yaşanırken, Avrupalı ülkeler ise yine sığınmacı çocukları seçerek alma stratejisine devam ediyor. Moria kampındaki yangın nedeniyle sığınacak yeri kalmayan mültecilerden 400 çocuğun, 10 Avrupa ülkesine gönderileceği belirtildi. Mültecilere yeni bir yer sağlamak konusundaki çabalar sürerken Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 10 Avrupa Birliği üyesinin, toplam 400 refakatsiz çocuğu almayı kabul ettiğini duyurdu. Seehofer’in açıkladığına göre, başta Almanya ve Fransa olmak üzere 10 Avrupa ülkesi 100 ile 150 kadar çocuğa kapılarını açacak.

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